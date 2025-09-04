VEREINSREISE MÄNNERRIEGE OBERMUMPF

Die dreitägige Reise führte ins Wallis, zum Ausgangsort Saas Grund. Von da aus wurden in diesen drei Tagen verschiedene Wanderungen unternommen. Am ersten Tag war das Ziel die Mittelstation Kreuzboden mit 800 Meter Höhenunterschied. Der Rundweg am Mattmark-Stausee war am zweiten ...

Die dreitägige Reise führte ins Wallis, zum Ausgangsort Saas Grund. Von da aus wurden in diesen drei Tagen verschiedene Wanderungen unternommen. Am ersten Tag war das Ziel die Mittelstation Kreuzboden mit 800 Meter Höhenunterschied. Der Rundweg am Mattmark-Stausee war am zweiten Tag eine gute Ergänzung, um die Beine etwas zu lockern. Am Sonntag war Saas Fee das Ziel, mit der anschliessenden Schluss-Wanderung nach Saas Almagell. An allen drei Tagen wurde man vom guten Wetter verwöhnt, was zur ohnehin guten Stimmung obendrauf kam. Eine sehr gut organisierte Vereinsfahrt, bei der alles gepasst hat. Danke dem Organisator Massimo Vezzani. (mgt)



