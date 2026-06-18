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Vereinsreise in die Zentralschweiz

  18.06.2026 Kaisten
35 Teilnehmende waren beim diesjährigen Ausflug des Rebbauvereins Kaisten dabei. Foto: zVg
35 Teilnehmende waren beim diesjährigen Ausflug des Rebbauvereins Kaisten dabei. Foto: zVg

Rebbauverein Kaisten unterwegs

Bei hochsommerlicher Witterung nahmen 35 Mitglieder am Vereinsausflug des Rebbauvereins Kaisten teil. Die alle zwei Jahre stattfindende Reise führte diesmal in die Zentralschweiz und bot neben dem Besuch einer hochmodernen Weinkellerei auch ...

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