Vereinsreise in die Zentralschweiz

Rebbauverein Kaisten unterwegs

Bei hochsommerlicher Witterung nahmen 35 Mitglieder am Vereinsausflug des Rebbauvereins Kaisten teil. Die alle zwei Jahre stattfindende Reise führte diesmal in die Zentralschweiz und bot neben dem Besuch einer hochmodernen Weinkellerei auch faszinierende Einblicke in das Küferhandwerk. Die Anreise führte über die Jurahöhen nach Schöftland und weiter über den Böhler nach Unterkulm sowie durch Teile des Luzerner Mittellands und Beromünster nach Eich. Hoch über dem Sempachersee wartete mit der Weinmanufaktur Brunner ein erster Höhepunkt des Tages. Bei der Besichtigung des vor drei Jahren fertiggestellten Weinkellers präsentierte Inhaber Mathias Brunner mit grossem Fachwissen und spürbarer Begeisterung die Produktion. In Küssnacht am Rigi folgte mit dem Besuch der Küferei Suppiger ein weiterer Höhepunkt. Mit viel Fachwissen und Begeisterung führte Marco Suppiger, Sohn des Firmeninhabers, die Fricktaler Delegation in das althergebrachte Handwerk ein. Nach einer abwechslungsreichen Rückfahrt durch das Freiamt und das Mittelland kehrte die Gruppe mit zahlreichen neuen Eindrücken von ihrer wohlgelungenen Vereinsreise 2026 ins Weinbaudorf Kaisten zurück. (mgt)