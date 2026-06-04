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Vereinsreise Frauen Herznach-Ueken

  04.06.2026 Herznach-Ueken
Foto: zVg
Foto: zVg

Ein besonderes Highlight der wunderschönen Reise nach Luzern bildete die Führung durch das beeindruckende KKL Luzern, bei der sich spannende Einblicke hinter die Kulissen und in den weltberühmten Konzertsaal boten.

Es folgte ein Spaziergang über die Kapellbrücke, durch die historischen Gassen bis zum Mühlenplatz, ein Mittagessen und eine ruhige Schifffahrt nach Hergiswil zur Glasi, wo das eigene Glasblasen für besondere Freude sorgte. (mgt) 

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