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VERAS ist wichtig für die Entwicklung des ganzen Kantons

  19.05.2026 Leserbriefe

Die Diskussion rund um VERAS zeigt, wie wichtig eine sachliche Betrachtung des Projekts ist. Denn VERAS betrifft längst nicht nur Suhr oder die unmittelbare Region Aarau. Leistungsfähige Verkehrsachsen sind für den gesamten Kanton Aargau von zentraler Bedeutung – auch ...

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