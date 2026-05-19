VERAS ist wichtig für die Entwicklung des ganzen Kantons

Die Diskussion rund um VERAS zeigt, wie wichtig eine sachliche Betrachtung des Projekts ist. Denn VERAS betrifft längst nicht nur Suhr oder die unmittelbare Region Aarau. Leistungsfähige Verkehrsachsen sind für den gesamten Kanton Aargau von zentraler Bedeutung – auch für Regionen wie das Fricktal. Wer täglich auf verlässliche Verbindungen angewiesen ist, weiss: Staus und Engpässe im Zentrum des Kantons wirken sich weit über die Region hinaus aus. Sie beeinträchtigen Pendlerinnen und Pendler, das Gewerbe und die Erreichbarkeit wichtiger Arbeitsund Wirtschaftsräume. Genau hier setzt VERAS an. Besonders wichtig erscheint mir, dass mit VERAS nicht einfach neue Strassen gebaut werden. Vielmehr geht es um eine moderne und gesamtheitliche Mobilitätslösung. Der öffentliche Verkehr wird gestärkt, der Verkehrsfluss verbessert und die Ortszentren entlastet. Gleichzeitig profitieren Fussund Veloverkehr von mehr Sicherheit und besseren Verbindungen. Die Vorlage ist zudem breit abgestützt und solide finanziert. Gemeinden, Kanton (aus den zweckgebundenen Mitteln der Strassenkasse) und Bund tragen gemeinsam Verantwortung für ein Projekt, das langfristig Wirkung entfalten wird. Wer Mobilität nur ideologisch diskutiert, hilft weder der Bevölkerung noch der Wirtschaft. Der Aargau braucht Lösungen, die funktionieren, genau dafür steht VERAS. Es verdient ein klares Ja am 14. Juni.

DANIELE MEZZI

GROSSRAT DIE MITTE,

LAUFENBURG