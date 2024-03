Velofahrer von Lastwagen überfahren

Am Freitagmittag kollidierte in Nussbaumen ein Lastwagen mit einem Velo. Der Velofahrer zog sich beim Unfall tödliche Verletzungen zu.

Der Unfall ereignete sich am Freitag, 1. März, um zirka 12 Uhr auf der Hertensteinstrasse in Nussbaumen. Ein 58-Jähriger fuhr mit seinem Lastwagen in Richtung Nussbaumen Zentrum, als es im Kreuzungsbereich Hertensteinstrasse / Kirchweg aus noch unbekannten Gründen zu einer Kollision mit einem Velofahrer kam. Für den 81-jährigen Velofahrer kam jede Hilfe zu spät. Er erlag noch auf der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Zur Klärung der Unfallursache hat die Kantonspolizei Aargau die Ermittlungen aufgenommen. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet. Die Mobile Polizei in Schafisheim (Telefon 062 886 88 88) sucht nach einem dunklen SUV mit einer Frau als Lenkerin, welche die Kreuzung kurz vor dem Unfall befahren hat. Für die umfangreiche polizeiliche Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten musste die Kantonspolizei die Strecke bis 17.30 Uhr sperren. Die Feuerwehr leitet den Verkehr örtlich um