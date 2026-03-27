VELOCLUB ZEININGEN: UNTERWEGS IM OBEREN FRICKTAL

Fast zwanzig Bikerinnen und Biker des Veloclubs Zeiningen radelten kürzlich durch das vorfrühlingshafte Fricktal. Mit dieser Tagestour Richtung Schinznach schlossen sie das wöchentliche Winterbiken ab. Das E-MTB-Zeitalter hat auch im Veloclub Zeiningen Einzug gehalten. So starteten noch zwei Fahrerinnen ohne elektronische Unterstützung und passten ihre Strecke dementsprechend an. Auf zwei Rädern und gesellig geht es am 12. April weiter, wenn die Rennvelosaison eingeläutet wird. (mgt)