Veloclub zeigte «Bike-Fahrtechnik»

Pünktlich zum Kursbeginn «Bike-Fahrtechnik», der im Ferienspass-Programm angeboten wurde, trafen sich 19 Jugendliche im Alter zwischen acht und zwölf Jahren mit ihren Fahrrädern vor dem lokalen Velogeschäft «bike point» in Zeiningen. Inhaber Michi Fuchs und Stefan Freiermuth vom Veloclub Zeiningen organisierten den sportlichen Nachmittag. Jedes Bike wurde vorgängig auf seine Fahrtauglichkeit hin geprüft und kleine Reparaturen sofort behoben. In Gruppen aufgeteilt, bekamen die Teilnehmenden Einblick ins Bike-ABC. Dazu zählten das sichere Bremsen, das Befahren von Trails, steil bergauf oder bergab sowie einfache Hindernisse überwinden. Wie Silvio Iotti vom Leiterteam erläutert, bietet der Veloclub jeden Samstagmorgen von 10 bis 11.30 Uhr das Biken für Jugendliche an. Wer also seine Fahrtechnik und seine Ausdauer regelmässig vertiefen möchte, ist herzlich eingeladen, sich beim Hauptleiter Stefan Freiermuth zu melden. (mgt)

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