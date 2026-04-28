VELO-CLUB «GLÜCKAUF» KAISTEN: LARS EMMENEGGER VOR MARCEL HERZOG UND RENÉ EMMENEGGER

Die Clubmeisterschaft des VC Kaisten wurde mit dem Bikerennen Ende April fortgesetzt. Nach dem Waldlauf im Winter wurde nun die Radsaison im Velo-Club offiziell eröffnet. Das Bikerennen fand bei idealem Wetter auf dem Bike-Rundkurs im Kaister Hardwald statt. Von Anfang an wurde offensiv ...

Die Clubmeisterschaft des VC Kaisten wurde mit dem Bikerennen Ende April fortgesetzt. Nach dem Waldlauf im Winter wurde nun die Radsaison im Velo-Club offiziell eröffnet. Das Bikerennen fand bei idealem Wetter auf dem Bike-Rundkurs im Kaister Hardwald statt. Von Anfang an wurde offensiv gefahren. Lars Emmenegger und Marcel Herzog legten ein hohes Tempo vor und konnten sich vom Rest rasch absetzen. Mit der Zeit gelang es dem U23-Fahrer Lars Emmengger, der ab dieser Saison in der U23-Kategorie für das Team Thömus Maxon Windowmasters an den Start geht, Marcel Herzog abzuschütteln. Nach sieben Runden konnte Lars Emmenegger die Ziellinie als Sieger überqueren. Auf Platz zwei fuhr Marcel Herzog vor René Emmenegger als Dritter. Bester Schüler war Fabio Abbühl. (mgt)