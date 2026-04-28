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VELO-CLUB «GLÜCKAUF» KAISTEN: LARS EMMENEGGER VOR MARCEL HERZOG UND RENÉ EMMENEGGER

  28.04.2026 Kaisten
Foto: zVg
Foto: zVg

Die Clubmeisterschaft des VC Kaisten wurde mit dem Bikerennen Ende April fortgesetzt. Nach dem Waldlauf im Winter wurde nun die Radsaison im Velo-Club offiziell eröffnet. Das Bikerennen fand bei idealem Wetter auf dem Bike-Rundkurs im Kaister Hardwald statt. Von Anfang an wurde offensiv ...

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