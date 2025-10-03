Immobilien
Vandalen verursachen Sachschaden

  03.10.2025 Obermumpf
Der Gemeinderat will die Pneuspuren entfernen lassen. Er rechnet mit Kosten von einigen Tausend Franken. Foto: zVg
Gemeinderat Obermumpf erwägt Anzeige

Am Wochenende hat eine unbekannte Täterschaft den Teerplatz bei der Schulanlage Obermumpf mit Pneuspuren verunstaltet. Der Gemeinderat hofft, dass sich der oder die Täter melden. Sonst droht eine Anzeige.

Valentin Zumsteg

