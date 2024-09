Usestuehlete sorgt für südliches Flair

Schönes Wetter, viele Leute, ausgelassene Stimmung: Rheinfelden zeigte sich am Freitagabend von seiner besten Seite. Die Usestuehlete war ein Renner.

Valentin Zumsteg

Manchmal beneiden die Schweizer die Menschen in Italien, die sich abends in ihren Städtchen auf den Gassen treffen und bei einem Glas ein Schwätzchen halten; die gerne feiern und fröhlich sind. Bewundert wird von den Feriengästen aus dem Norden die mediterrane Lebensfreude. Doch am Freitagabend musste man nicht in den Süden reisen, um davon etwas abzubekommen. Ein Besuch in der Rheinfelder Altstadt reichte völlig. Denn die Detaillistenorganisation Pro Altstadt hatte wieder zur Usestuehlete geladen, da ging es ausgelassen und beschwingt zu und her. Viele lachende Gesichter waren zu sehen – auch die Organisatorinnen und Organisatoren hatten allen Grund zur Freude, denn ihr Konzept, das sie vor einem Jahr eingeführt hatten, ging erneut auf. «Wir sind sehr glücklich, wie es läuft. Die Stimmung ist super und mit dem Wetter haben wir wieder Glück», sagte Matthias H.

Wiedmer, der den beliebten Anlass zusammen mit Nora Mugwika, Carmen Schönenberger und Stefanie Klebs auf die Beine stellt. Er habe auch positives Feedback von den Foodtrucks und den Restaurants erhalten, so Wiedmer.

Rund 100 Tische und 200 Bänke sind für den Abend draussen aufgestellt worden. Die Plätze waren gut besetzt, die Essens- und Getränkestände stark frequentiert. Auf dem Zähringerplatz präsentierten sich junge Talente der Musikschule Unteres Fricktal. Vor dem Rathaus legte ein DJ auf, es wurde getanzt und die Bar von Pro Altstadt war ebenfalls beliebt. In den Läden, die mindestens bis 21 Uhr geöffnet blieben, kamen Kauffreudige auf ihre Kosten. Wer um 23 Uhr noch nicht nach Hause wollte, der konnte sich an verschiedenen After-Partys weiter vergnügen. Fazit: Am Freitag war Rheinfelden ein sehr südliches Städtchen.