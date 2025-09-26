Immobilien
Unterwegs mit dem «Chanderli»

  26.09.2025 Kaisten
Die am Seniorenausflug Teilnehmenden erlebten einen vergnügten Tag. Foto: zVg
Gut besuchter Kaister Seniorenausflug

Pünktlich zur Abfahrt bei der Sporthalle Kaisten zeigten sich die ersten Sonnenstrahlen und erfreuten die 121 erwartungsvollen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kaister Seniorenausfluges.

Nach einer kurzweiligen Fahrt über Basel ...

