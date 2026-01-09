Unterwegs für eine gute Sache

Es ist jedes Jahr aufs Neue eine grosse Freude, wenn die Sternsingerinnen und Sternsinger zum Jahresbeginn wieder in Herznach-Ueken unterwegs sind. So machten sich am 2. Januar elf Kinder auf den Weg, um die Häuser und Wohnungen zu segnen. Als ...

Sternsinger in Herznach-Ueken

Es ist jedes Jahr aufs Neue eine grosse Freude, wenn die Sternsingerinnen und Sternsinger zum Jahresbeginn wieder in Herznach-Ueken unterwegs sind. So machten sich am 2. Januar elf Kinder auf den Weg, um die Häuser und Wohnungen zu segnen. Als weitgereiste Königinnen und Könige sagten die Kinder ihre Verse auf und setzten ein Zeichen der Solidarität mit Kindern in Bangladesch, gemäss dem Motto «Schule statt Fabrik – Sternsingen gegen Kinderarbeit». Die Sternsinger dürfen aus den gesammelten Spenden am Sternsingertag sowie der Kollekte aus dem schön gestalteten Dankgottesdienst den stolzen Betrag von 2975 Franken an die Missio für die Sternsingerprojekte in Bangladesch überweisen. Allen Spenderinnen und Spendern sowie den f leissigen Sternsingerkindern wird nochmals ein herzliches Dankeschön ausgesprochen.

Das bisherige Sternsinger-Team Herznach-Ueken mit Nadia Vogt, Nadja de Paris, Melanie Merki und Melanie Troller legt seine Ämter nach dieser Sternsingeraktion nieder. Deshalb wird dringend nach Ersatz gesucht. Nur so kann dieser wunderschöne kirchliche Brauch weiterleben. Wer Interesse hat, sich für dieses Projekt saisonal zu engagieren, darf sich gerne bei Melanie Merki, 062 878 21 12, m.merki@ hispeed.ch oder einem anderen Teammitglied melden. Selbstverständlich erfolgt eine komplette Einarbeitung zur Übergabe durch das bisherige Team. (mgt)