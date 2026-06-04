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Unterstützung von Pflegepersonal abbauen?

  04.06.2026 Leserbriefe

Zum neuen Zivildienstgesetz.
Das Wort Fachkräftemangel kreist seit längerem über unseren Köpfen. Dringend sollten Massnahmen ergriffen werden, um neue Fachkräfte auszubilden. Gerade so wichtig wäre es jedoch, die Fachkräfte, ...

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