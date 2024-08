Unter der Linde

Ökumenischer Feldgottesdienst in Wittnau

Am nächsten Sonntag, 25. August, rücken die Kirchgemeinden aus Wittnau, Kienberg, Anwil, Oltingen, Wenslingen und Rothenfluh hörbar näher zusammen. Das Glöcklein der Buschbergkapelle ruft mit seinem hellen Klang zum ökumenischen Feldgottesdienst. Im Rucksack der Proviant, im Herzen eine fröhliche Stimmung, in den Augen das Blau des Himmels und in den Ohren der Gesang der Vögel, so schwärmen katholische und reformierte Gläubige zur weltweit einzigen Kapelle mit vier offenen Wänden. Dort huldigen sie ihrem Schöpfer im Schatten der Königin der Bäume, der gross gewachsenen Linde an heiligem Ort.

Ja, auch die Bäume haben eine Königin. Vor Tausenden von Jahren, so erzählt die Bibel, wählten die Bäume ihren König, ihre Königin. Sie erkoren den Dornenstrauch. Wie so oft: «Falsche Wahl!» Die Linde ist die wahre Monarchin der Bäume. In ihrem Schatten kann sich das Volk versammeln. Sie schützt die Menschen vor der stechenden Sonne, heilt ihre Krankheiten und nährt mit ihren Blüten die fleissigen Bienen. Ihr Duft lässt die Seele vom Paradies träumen. Am Abend tanzt die Dorfjugend unter den Linden und am nächsten Tag trifft sich die Gemeinde zur politischen Debatte. Die Linde ist ein Ur-Symbol der ländlichen Demokratie und in ihre Rinde schnitzte so manches verschwitzte Paar ein Herz. Unter der Buschberglinde, unter dem Schirm des Höchsten, sind alle, von hüben und drüben, eingeladen sich zu sammeln, Gott zu loben, ihm zu danken und sich seiner heilenden Kraft im Gebet anzuvertrauen.

Nach dem Gottesdienst, musikalisch begleitet von der Jagdhorngruppe Fricktaler Füchse, sind alle zum Apéro eingeladen. Für das Picknick steht ein Grill zu Verfügung und Getränke können vor Ort bezogen werden.

Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst zur selben Zeit in der katholischen Kirche Wittnau statt. Ab Freitag informiert die Webseite (www.kirche-oltingen-wenslingenanwil.ch) über die Durchführung.

Für die Anmeldung zum Fahrdienst kann man sich bis am Freitagabend beim reformierten Pfarramt (061 991 03 07) melden.

Unter der Linde – Ökumenischer Feldgottesdienst, Sonntag, 25. August, 10.30 Uhr, auf dem Buschberg, Wittnau. (vs/)