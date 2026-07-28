Unsere Werte sind keine Selbstverständlichkeit

Eine Einladung, dankbar zu sein. Dankbar dafür, dass wir in einem Land leben dürfen, das auf Freiheit, Eigenverantwortung, Zusammenhalt und direkter Demokratie ...

Der 1. August ist weit mehr als ein freier Tag mit Feuerwerk und Festwirtschaften. Er ist eine Einladung, innezuhalten.

Der 1. August ist weit mehr als ein freier Tag mit Feuerwerk und Festwirtschaften. Er ist eine Einladung, innezuhalten.

Eine Einladung, dankbar zu sein. Dankbar dafür, dass wir in einem Land leben dürfen, das auf Freiheit, Eigenverantwortung, Zusammenhalt und direkter Demokratie aufgebaut ist. Dankbar dafür, dass wir im wunderschönen Kanton Aargau zu Hause sind – einem Kanton mit starken Gemeinden, engagierten Menschen und einer hohen Lebensqualität. Das alles ist keine Selbstverständlichkeit. Ja, viele Menschen blicken derzeit mit Sorge in die Zukunft. Kriege, wirtschaftliche Unsicherheiten, gesellschaftliche Spannungen und eine Welt, die sich immer schneller verändert, verunsichern. Dazu kommen Entwicklungen, die unsere Werte, unsere Traditionen und unseren Zusammenhalt zunehmend auf die Probe stellen. Gerade deshalb dürfen wir nicht einfach zuschauen. Freiheit, Sicherheit und Wohlstand fallen nicht vom Himmel – sie müssen täglich erarbeitet, verteidigt und an die nächste Generation weitergegeben werden.

Ich bin jedoch überzeugt: Am Ende wird das Gute siegen. Nicht, weil es selbstverständlich ist, sondern weil es Menschen gibt, die Verantwortung übernehmen, sich für unsere Gesellschaft einsetzen und unsere Werte leben – in den Familien, in den Vereinen, in den Unternehmen und in der Politik.

Nehmen wir den Nationalfeiertag deshalb nicht nur zum Feiern und Konsumieren, sondern auch zum Nachdenken. Tragen wir Sorge zu unserem Land, zu unserem Kanton und zu unseren Gemeinden. Bewahren wir, was unsere Schweiz stark gemacht hat, und gestalten wir mit Zuversicht, Vernunft und Mut die Zukunft.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien einen schönen, besinnlichen und würdigen Nationalfeiertag.

Es lebe unsere Schweiz.

DANIELE MEZZI, GROSSRAT

DIE MITTE BEZIRK LAUFENBURG