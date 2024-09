«Unser Sisslerfeld Tag» zum Zweiten

Das Fest findet in diesem Jahr in Eiken statt

Vor einem Jahr fand der erste Anlass statt. Nun geht «Unser Sisslerfeld Tag» am kommenden Samstag in Stein in die zweite Runde. Organisiert wird er vom zwischenzeitlich gegründeten Verein «Netzwerk unser Sisslerfeld».

«Unser Sisslerfeld» gestalten war das Ziel von verschiedenen Projekten, die 2022 im Rahmen eines Projektwettbewerbs prämiert wurden (die NFZ berichtete). Erste gemeinsame Aktion dieser Projekte war die Organisation vom «Unser Sisslerfeld Tag» 2023, der mit viel positivem Feedback bei der alten Holzbrücke und beim Saalbau durchgeführt wurde.

Inzwischen haben sich einige dieser Projekte zum Verein «Netzwerk unser Sisslerfeld» zusammengeschlossen, um den «Unser Sisslerfeld Tag» jedes Jahr in den verschiedenen Gemeinden des Sisslerfelds (Stein, Eiken, Sisseln und Münchwilen) durchzuführen. Gastgeberin in diesem Jahr ist am kommenden Samstag, 7. September, die Gemeinde Eiken.

Erwartet wird auch Landstatthalter Dieter Egli

Veranstaltungsort wird von 14 bis 22 Uhr der Kulturelle Saal sein. Es ist ein Dorffest für die vier Sisslerfeld-Gemeinden geplant, mit Unterhaltung und Verköstigung für Gross und Klein, Infos rund um «Unser Sisslerfeld» und nicht zuletzt wird es die Gelegenheit für Begegnungen zwischen den Menschen der Sisslerfeld-Gemeinden bieten. Vertreter von allen vier Gemeinderäten werden zum Fest erwartet, ebenso Landstatthalter Dieter Egli. Unter Einbezug der verschiedenen Vereine, insbesondere aus Eiken, wird es auf der Bühne immer wieder Live-Musik von lokalen Bands geben, eine Aufführung der Tanzschule Unicorn und verschiedene Quizspiele. Eine Hüpfburg, verschiedene Spielangebote sowie Kinderschminken sind für die Kinder organisiert und die «Jugendzone 43» bietet mit der «Offenen Turnhalle» ein Sportprogramm für Jugendliche an. Kulinarisch sorgen der Mittagstisch «Die Kinderinsel» und die Kontaktgruppe «Netzwerk Asyl Frick» für ein vielfältiges Angebot. (mgt)

Das vollständige Programm gibt es auf der Website www.unser-sisslerfeld.ch