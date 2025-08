Am 13. September findet zum dritten Mal «Unser Sisslerfeld-Tag» statt. Veranstaltungsort ist in diesem Jahr Sisseln. Organisiert wird das Fest vom Verein «Netzwerk Unser Sisslerfeld» zusammen mit der Kulturkommission Sisseln. Neben einem Rundwanderweg durchs Sisslerfeld mit ...

Am 13. September findet zum dritten Mal «Unser Sisslerfeld-Tag» statt. Veranstaltungsort ist in diesem Jahr Sisseln. Organisiert wird das Fest vom Verein «Netzwerk Unser Sisslerfeld» zusammen mit der Kulturkommission Sisseln. Neben einem Rundwanderweg durchs Sisslerfeld mit interessanten Stationen ab 14 Uhr erwartet die Besucher auf dem Grossmatt-Areal Verpflegung und ein Festbetrieb mit Unterhaltungsprogramm mit offizieller Begrüssung um 16.30 Uhr.

Sisseln ist erprobt im Festen, das Zusammenfinden zu einem gemütlichen Anlass in der Gemeinde gehört zur Dorftradition. So wurde die Anfrage vom Verein Netzwerk Unser Sisslerfeld zur Durchführung vom «Unser Sisslerfeld-Tag» 2025 in Sisseln nicht nur positiv beantwortet, die Kulturkommission Sisseln unterstützt als Teil vom OK auch tatkräftig und mit viel Erfahrung die Vorbereitungen. Wie auch die letzten beiden «Unser Sisslerfeld-Tage», die 2023 in Stein und 2024 in Eiken stattfanden, ist dieser Anlass als Dorffest und Ort der Begegnung für die vier Sisslerfeld-Gemeinden geplant, mit Unterhaltung und Verköstigung für Gross und Klein sowie spannenden Infos rund ums Sisslerfeld. (mgt)

3. «Unser Sisslerfeld-Tag» in Sisseln: 13. September, 14 bis 24 Uhr. Rundwanderweg Sisslerfeld und Grossmatt-Areal. Informationen gibt es auch auf www.unser-sisslerfeld.ch