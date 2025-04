Unfall im Bözbergtunnel

Kurz nach Mitternacht meldete eine Drittperson via Polizeinotruf eine Frontalkollision im Bözbergtunnel. Zu dieser Zeit war eine Röhre des Tunnels wegen Unterhaltsarbeiten gesperrt, weshalb die Strecke nur einseitig durch eine Röhre und mit Gegenverkehr befahrbar war. Zu dieser Zeit fuhr ein 46-jähriger Automobilist mit seinem Auto durch den Tunnel in Fahrtrichtung Basel. Ein 40-jähriger Lenker befuhr die Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Zürich und geriet mit seinem Auto aus noch unklaren Gründen auf die Gegenfahrbahn.



An beiden Fahrzeugen entstand massiver Sachschaden. Einer der Lenker verletzte sich bei der Kollision leicht und begab sich in Spitalpflege. Der Tunnel musste für zwei Stunden gesperrt werden. Die Kantonspolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der 40-jährige Automobilist eingeschlafen sein. Der Führerausweis wurde ihm zuhanden des Strassenverkehrsamtes abgenommen. (mgt/nfz)