Unentbehrliche Wildbiene

  03.03.2026 Basel
Der neugestaltete Schaukasten im Etoschahaus des Basler Zolli. Foto: zVg
Themenanlage Etoscha

Die Themenanlage Etoscha im Zoo Basel veranschaulicht exemplarisch den natürlichen Nahrungskreislauf. Dabei zeigt der Zolli in einem Schaukasten nahe der Voliere der insektenjagenden Bienenfresser ein Bienenvolk. Weil die Honigbienen im Herbst jeweils in ein ...

