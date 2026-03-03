Die Themenanlage Etoscha im Zoo Basel veranschaulicht exemplarisch den natürlichen Nahrungskreislauf. Dabei zeigt der Zolli in einem Schaukasten nahe der Voliere der insektenjagenden Bienenfresser ein Bienenvolk. Weil die Honigbienen im Herbst jeweils in ein ...

Themenanlage Etoscha

Die Themenanlage Etoscha im Zoo Basel veranschaulicht exemplarisch den natürlichen Nahrungskreislauf. Dabei zeigt der Zolli in einem Schaukasten nahe der Voliere der insektenjagenden Bienenfresser ein Bienenvolk. Weil die Honigbienen im Herbst jeweils in ein Winterquartier hinter den Kulissen umziehen und erst im Frühling zurückkehren, entwickelte der Zoo Basel für das Winterhalbjahr ein neues didaktisches Modul. Dieses vermittelt auch in der bienenfreien Zeit anschaulich Wissen über die Welt der Wildbienen, die im Gegensatz zu den Honigbienen nicht domestiziert sind.

Im neu gestalteten Schaukasten im Etoschahaus entdecken Besucher auf der Vorderseite eine überdimensionierte Wildbiene. Umrahmt von prägnanten Aussagen lenkt sie den Blick auf die zentralen Lebensweisen und die ökologische Bedeutung der Wildbienen. Auf der Rückseite ist ein Landschaftsausschnitt mit zehn ausgewählten Wildbienen in Aktion. Der abgebildete Landschaftsausschnitt soll die Besucher auch dazu animieren, ihren eigenen Garten bienenfreundlich zu gestalten. Mit wenigen gezielten Massnahmen lässt sich ein wertvoller Beitrag zum Erhalt der Biodiversität leisten.

Wildbienen bestäuben zahlreiche Wild- und Nutzpf lanzen und übernehmen eine wichtige Rolle im Ökosystem. Dabei ist in der Schweiz fast die Hälfte der über 600 Bienenarten gefährdet. Die Hauptursachen für den Rückgang sind die abnehmende Vielfalt und Menge an Blütenpf lanzen sowie der Verlust von Kleinstrukturen und Lebensräumen. (mgt)