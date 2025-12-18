Und plötzlich war der Samichlaus da

Ein sportlicher Nachmittag und ein lustiger Abend: Der vergangene Samstag war für die Spieler und Spielerinnen von Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten voller spannender Programmpunkte – inklusive prominenter Gäste aus dem Wald.

Der Tag begann in der Sporthalle Hofstatt in Kaisten mit mehreren Heimspielen. Um 12 Uhr empfingen die 2. Liga-Damen des Team Volley Aarburg-Zofingen, während die U23-Junioren gegen den STV Baden antraten. Die Junioren konnten einen 3:0-Sieg eintüten, die Damen lieferten ein langes Spiel. Nachdem der Startsatz verschlafen wurde und sich viele Eigenfehler einschlichen, lief es ab Satz zwei besser – doch es blieb eng. Die Sätze zwei, drei und vier wurden jeweils mit nur zwei Punkten Unterschied entschieden. Im fünften Satz zogen die Smasherinnen dann konsequent durch und sicherten sich mit einem klaren 15:5 den verdienten Sieg.

Um 14.30 Uhr ging es mit den nächsten Spielen weiter. Während die 4. Liga-Damen den nächsten 3:0-Sieg einsackten (gegen den BSC Zelgli Aarau), mussten die 2. Liga- Herren und die Easy League über den entscheidenden fünften Satz. Die Herren mussten sich dabei dem TV Lunkhofen mit 13:15 im entscheidenden Satz geschlagen geben – für die Easy League gab es eine bittere 2:3-Niederlage gegen den STV Rupperswil.

Jubiläums-Chlaushock

Während in der Sporthalle in Kaisten noch gespielt wurde, hatte der Chlaushock in der FC-Hütte in Kaisten bereits begonnen. Für die Kids sowie die U16-Mädchen standen mehrere Spiele auf dem Programm – von «Reise nach Jerusalem» über «Wer bin ich?» bis hin zum beliebten Schoggi-Spiel.

Anschliessend folgte der Höhepunkt für die Jüngsten: der Besuch des Samichlaus mit seinen beiden Schmutzlis. Einige Kinder überraschten mit einem Sprüchli und wurden dafür mit einem gefüllten Samichlaus-Sack belohnt – versehen mit dem Jubiläumslogo des Vereins. Natürlich bekamen auch alle anderen Kinder noch ihren Jubiläums-Sack.

Am Abend stiessen auch die Erwachsenen dazu. Bei weihnachtlicher Musik wurde mit Glühwein angestossen, es wurde gelacht, geschwatzt und hungrig gewartet. Zum Jubiläum liess sich der Verein nicht lumpen: Serviert wurden Raclette und Fondue.

Es entwickelte sich ein rundum geselliger, «käsiger» Abend mit bester Stimmung.

Geschichten, die für Lacher sorgten

Später wurde das vereinsbeliebte Beer Pong gespielt – in diversen Variationen mit Bier, Wein oder Sekt. Und dann kamen die Überraschungsgäste natürlich auch bei den Grossen. Der Samichlaus öffnete sein rotes Buch und erzählte ein paar pikante Geschichten aus den letzten 20 Jahren. Zum Beispiel, wie gewisse Personen bei einer Schweizer Meisterschaft einen Stumpen in der Garderobe angezündet haben, andere bei einem Ski-Weekend aus dem Fenster sprangen (das Fenster befand sich nur einen Meter über dem Boden, es ist nichts passiert) oder wie gewisse Herren beim Duschen so lange Bier tranken, dass die anderen Teams kein Warm-Wasser mehr hatten. Die Anekdoten kamen gut an und sorgten für viele Lacher.

Der Chlaushock war der vierte Teil der Jubiläumssaison von Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten. Der nächste Programmpunkt ist das vereinsinterne Weihnachtsturnier am 27. Dezember, im April folgt dann «unsere gute Tat» und im Mai die grosse Abschlussparty – ein Rückblick auf 20 Jahre Vereinsgeschichte inklusive. (mgt)