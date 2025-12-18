Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Und plötzlich war der Samichlaus da

  18.12.2025 Kaisten
Samichlaus und Schmutzli begeisterten Klein und Gross.
Samichlaus und Schmutzli begeisterten Klein und Gross.

Ein sportlicher Nachmittag und ein lustiger Abend: Der vergangene Samstag war für die Spieler und Spielerinnen von Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten voller spannender Programmpunkte – inklusive prominenter Gäste aus dem Wald.

Der Tag begann in der Sporthalle Hofstatt in ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote