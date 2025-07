Und das in Zeiten von Naturschutz

Ich bin sehr verwundert, wie man in Zeiten von Naturschutz und einem ökologischen Bewusstsein aus einem naturbelassenen Kreisel einen Kreisverkehr mit Beton und Steinen ernsthaft in Erwägung ziehen kann. Tetrapoden haben im Küstenschutz eine sinnvolle Funktion, auf einem ...

Ich bin sehr verwundert, wie man in Zeiten von Naturschutz und einem ökologischen Bewusstsein aus einem naturbelassenen Kreisel einen Kreisverkehr mit Beton und Steinen ernsthaft in Erwägung ziehen kann. Tetrapoden haben im Küstenschutz eine sinnvolle Funktion, auf einem Kreisverkehr sind sie in meinen Augen hässlich. Es ist sehr schade, dafür so viel Geld auszugeben.

MONIKA BERNBURG, RHEINFELDEN