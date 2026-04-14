Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Und dann traf ihn fast der Schlag

  14.04.2026 Zeiningen
Sascha Füchter: das Vermächtnis nicht einfach der Entsorgungsmulde überlassen. Foto: Ronny Wittenwiler
Sascha Füchter: das Vermächtnis nicht einfach der Entsorgungsmulde überlassen. Foto: Ronny Wittenwiler

In Zeiningen schlummern gegen einhundert Gemälde des Fricktaler Künstlers Josef Hottinger

«Das ganze Haus ist vollgestellt mit Hottinger-Bildern.» Sascha Füchter sagt es mit einem Schmunzeln und leichter Verzweiflung. Er möchte die Werke vor der ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote