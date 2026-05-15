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Umdenken

  15.05.2026 Herznach-Ueken
Rund 90 Frauen fanden sich am 7. Mai im Gemeindesaal in Herznach zum Vortrag von «Frau Chlämmerlisack» ein. Foto: zVg
Rund 90 Frauen fanden sich am 7. Mai im Gemeindesaal in Herznach zum Vortrag von «Frau Chlämmerlisack» ein. Foto: zVg

Erstmals führten die drei Vereine Frauenbund Zeihen, Landfrauen Densbüren-Asp und Frauen Herznach-Ueken einen gemeinsamen Anlass durch. Und das Engagement wurde belohnt. Rund 90 Frauen fanden sich am 7. Mai im Gemeindesaal in Herznach zum Vortrag von «Frau Chlämmerlisack» ...

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