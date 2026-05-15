Erstmals führten die drei Vereine Frauenbund Zeihen, Landfrauen Densbüren-Asp und Frauen Herznach-Ueken einen gemeinsamen Anlass durch. Und das Engagement wurde belohnt. Rund 90 Frauen fanden sich am 7. Mai im Gemeindesaal in Herznach zum Vortrag von «Frau Chlämmerlisack» ...

Erstmals führten die drei Vereine Frauenbund Zeihen, Landfrauen Densbüren-Asp und Frauen Herznach-Ueken einen gemeinsamen Anlass durch. Und das Engagement wurde belohnt. Rund 90 Frauen fanden sich am 7. Mai im Gemeindesaal in Herznach zum Vortrag von «Frau Chlämmerlisack» ein.

Gestützt auf die Erfahrungen, welche die Referentin, «Frau Chlämmerlisack» alias Eveline Beeli, mit der Geburt ihres zweiten Sohnes im Jahr 2012 gemacht hatte – Dario litt an einer kompletten Milcheiweiss-Unverträglichkeit – war die Familie gezwungen, ernährungstechnisch ganz neue Wege einzuschlagen. Der Verzicht auf Medikamente und das Hinschauen auf die Inhaltsstoffe der in den Einkaufsläden angebotenen Lebensmittel liess das «Team Selbermachen» entstehen. Immer mehr Interessentinnen begeisterten sich für ihrem Weg und folgten ihr. So entschloss sie sich, zusammen mit einer Freundin, den Auftritt mit Vorträgen und Kursen zu bereichern und die Teilnehmenden zu motivieren, im Bereich Ernährung Neues, Selbstgemachtes auszuprobieren.

Zum Abschluss gab es einen Apéro, welcher mit dem von Paul Frey spendierten Jura Gourmetkäse, den Grundgedanken des Vortrags bestens unterstützte. (mgt)