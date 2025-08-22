Umbau eröffnet neue pädagogische Wege

Kürzlich feierte die Wohngruppe Ost im Sonderschulheim Olsberg, einer Institution der Stiftung Kinderheim Brugg, ihre Einweihung. In den Sommerferien wurde sie umfassend umgebaut und die Infrastruktur für mehr Zukunftsf lexibilität und für eine stärkere individualisierte ...

Kürzlich feierte die Wohngruppe Ost im Sonderschulheim Olsberg, einer Institution der Stiftung Kinderheim Brugg, ihre Einweihung. In den Sommerferien wurde sie umfassend umgebaut und die Infrastruktur für mehr Zukunftsf lexibilität und für eine stärkere individualisierte Angebotspalette angepasst.

Zwei neue Türen mit entsprechenden Mauerwerk-Durchbrüchen, eine Verbindungstür und die Umnutzung von zwei Zimmern eröffnen laut Daniel Wölfle, Geschäftsleiter der Stiftung Kinderheim Brugg, am Standort Olsberg im wahrsten Sinne des Wortes «die Türen» für mehr Flexibilität, ein verbessertes Raumkonzept und vor allem für eine nachhaltige Vorbereitung auf das Pilotprojekt «Übergang PDAG-Wohnangebot in anspruchsvollen Situationen».

Darüber hinaus ermöglicht das neue Raumprogramm die Umrüstung auf ein Nachtwachen-System und ein bedarfsgerechtes, individuelles Zimmerkonzept – auch an den Wochenenden.

Das Einweihungsfest mit Apéro war eine gelungene kulinarische Einstimmung in einen schönen Abend, der mit einem gemeinsamen, einfachen Nachtessen auf der Wohngruppe endete, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Der anwesende Stiftungsrat Alfons Kaufmann und der Geschäftsleiter der Stiftung nahmen sich Zeit, mit den Kindern und Jugendlichen am Esstisch zu sitzen und Geschichten und Erlebnisse auszutauschen. (mgt)