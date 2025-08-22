Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Umbau eröffnet neue pädagogische Wege

  22.08.2025 Olsberg
In den Sommerferien gab es einen umfassenden Umbau, der kürzlich eingeweiht werden konnte. Foto: zVg
In den Sommerferien gab es einen umfassenden Umbau, der kürzlich eingeweiht werden konnte. Foto: zVg

Kürzlich feierte die Wohngruppe Ost im Sonderschulheim Olsberg, einer Institution der Stiftung Kinderheim Brugg, ihre Einweihung. In den Sommerferien wurde sie umfassend umgebaut und die Infrastruktur für mehr Zukunftsf lexibilität und für eine stärkere individualisierte ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote