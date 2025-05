An ihrer ersten Heimrunde in der Nationalliga A traf die FG Fricktal am Samstag in Wittnau auf Oberentfelden und Neuendorf. Die Fricktaler Faustballer zeigten gute Leistungen, für die ersten NLA-Punkte reichte es aber noch nicht.

Alexandra Herzog

Viel Publikum war am Samstag nach Wittnau gekommen, um die FG Fricktal an ihrer ersten Heimrunde in der Nationalliga A zu unterstützen. Dem ersten Gegner Oberentfelden, Schweizer Vizemeister 2024, boten die Fricktaler mit sauberen und hohen Zuspielen lange Zeit Paroli. Der erste und der dritte Satz gingen jeweils nur knapp verloren (9:11 / 13:15). Den zweiten Satz entschieden die NLA-Neulinge sogar für sich (11:8). Im vierten Satz passierten dann zu viele Eigenfehler und Oberentfelden zog davon (5:11). Am Ende entschieden die Gäste das Spiel mit 3:1 für sich.

Den Fricktalern blieb die Hoffnung, in der zweiten Partie gegen Neuendorf die ersten NLA-Punkte zu gewinnen. Die FG Fricktal fand jedoch nicht richtig ins Spiel und geriet schnell mit 0:2 Sätzen in Rückstand. Doch sie kämpfte sich zurück und bald stand es 2:2. Der fünfte und entscheidende Satz ging mit 11:9 knapp an Neuendorf.

Voll parat

«Die Jungs haben um Welten besser gespielt als noch in der ersten Runde vergangene Woche. Sie waren voll parat und hielten gut mit. In gewissen Spielsituationen machten sich die Trainingsrückstände bemerkbar», so Peter Weidmann, der die Fricktaler zusammen mit Roland Brogle coacht. Weidmann erhofft sich deshalb auch, dass die Trainingspräsenz zukünftig besser wird.

Eingespieltes Team, grosser Support

Die FG Fricktal, bestehend aus Lars Bischofsberger, Björn Bischofsberger, Jens Brogli, Sven Brogli, Philipp Bründler, Robin Fricker, Patrick Hochreuter und Kevin Schwegler, ist mittlerweile ein eingeschworenes Team. Jeder Spieler hat seine Stärken, die sich gut ergänzen. Der Aufstieg in die Nationalliga A hat der Mannschaft einen Motivationsschub verliehen. Die Spieler müssten jetzt noch mehr Sicherheit und dadurch Konstanz auf den Platz bringen. Den nötigen Support von aussen hat die FG Fricktal jedenfalls. Seien es die vielen Fans, die jeweils lautstark mit fiebern, die Personen, welche die Festwirtschaft betreiben, und natürlich die Sponsoren.

Schon nächstes Wochenende geht es in Elgg mit der 3. NLA-Meisterschaftsrunde weiter. Dann trifft die FG Fricktal auf Elgg-Ettenhausen und Rickenbach-Wilen. Und zum Vormerken: Am Samstag, 23. August 2025, findet wieder eine Heimrunde in Wittnau statt.

Resultate und Infos: www.swissfaustball.ch