Ueken: Mit Töffli im Bachbett gelandet

Am Donnerstagmittag verlor ein Motorfahrradlenker in Ueken die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete in einem Bachbett. Durch den Sturz zog er sich mittelschwere Verletzungen zu und musste mit einer Ambulanz in ein Spital eingeliefert werden.

Am Donnerstagmittag verlor in Ueken ein Töfflilenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete in einem Bachbett. Durch den Sturz zog er sich mittelschwere Verletzungen zu und musste mit einer Ambulanz in ein Spital eingeliefert werden.

Der 35-Jährige fuhr am Donnerstagmittag mit seinem Töffli auf dem Veloweg in allgemeine Richtung Frick. In einer Linkskurve verlor er die Beherrschung über sein Fahrzeug, fuhr geradeaus und stürzte schlussendlich in ein Bachbett. Umgehend rückten Patrouillen der Polizei Oberes Fricktal und der Kantonspolizei Aargau sowie eine Ambulanz zum Unfallort aus. Der 35-Jährige erlitt durch den Sturz mittelschwere Verletzungen und musste mit einer Ambulanz in ein Spital transportiert werden. Am Motorfahrrad entstand geringer Sachschaden.

Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Warum der Motorfahrradlenker die Kontrolle über sein Gefährt verlor, ist derzeit noch unklar.