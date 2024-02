Ueken: Mit 104 km/h innerorts

Die Polizei Oberes Fricktal führte Anfang Februar in Ueken, an der Zeiherstrasse, während einer Woche eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum rund 8350 Fahrzeuge gemessen, von welchen insgesamt 148 die signalisierte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h nicht eingehalten hatten. Dies entspricht einem Anteil von rund 2 Prozent.

Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 104 km/h, was nach Abzug der Toleranz einer Geschwindigkeitsüberschreitung um 48 km/h entspricht. Weitere sieben Fahrzeuglenker wurden mit Geschwindigkeiten zwischen 73 bis 92 km/h gemessen. Diese werden allesamt an die zuständige Staatsanwaltschaf t Rheinfelden-Laufenburg verzeigt und müssen zusätzlich mit einem Führerausweisentzugsver fahren rechnen. (mgt)