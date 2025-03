Ueken: Auto demoliert im Wald gefunden

In einem Wald bei Ueken wurde am Montag ein demoliertes Auto gefunden. Nachdem zunächst unklar war, wer den Unfall verursacht hatte, konnte die Kantonspolizei Aargau die Lenkerin gleichentags ermitteln. Sie war unverletzt geblieben.

Eine Augenzeugin fand den verlassenen Wagen ohne Kontrollschilder am Montag, 10. März 2025, gegen Mittag in einem Waldstück oberhalb von Ueken. Von einem Baum gehalten stand der demolierte Skoda in steilem Gelände meterweit unterhalb der schmalen Teerstrasse, welche in Richtung Kornberg führt. Wie die Patrouille der Kantonspolizei Aargau feststellte, musste sich das Auto mehrfach überschlagen haben.

Noch während die Ermittlungen nach dem Lenker oder der Lenkerin liefen, meldete sich der Partner einer 45-jährigen Frau bei der Polizei und teilte mit, dass sie den Unfall verursacht hätte. Die Kantonspolizei ging an ihrem Wohnort in der Region vorbei und liess sie dort auch durch eine Ambulanz untersuchen. Sie war unverletzt.

In der Zwischenzeit barg ein Abschleppdienst den havarierten Skoda. Die Kantonspolizei stellte ihn für weitere Ermittlungen einstweilen sicher. Der Unfallverursacherin nahm sie den Führerausweis vorläufig ab.