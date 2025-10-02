Immobilien
UBS versagt im Todesfall

  02.10.2025 Leserbriefe

Nach dem Tod meines Ehemannes war ich auf die Unterstützung unserer Hausbank, der UBS, angewiesen – doch was ich erleben musste, war enttäuschend und belastend. Obwohl ein Willensvollstrecker und Notar offiziell eingesetzt sind, weigert sich die UBS seit Monaten, Kontakt ...

