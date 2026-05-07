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UBS KIDS CUP IN STEIN – EINE MEDAILLE FÜR DIE JUGI MÜNCHWILEN

  07.05.2026 Münchwilen
Foto: zVg
Foto: zVg

Am vergangenen Samstag machten sich 28 Kinder der Jugi Münchwilen zusammen mit fünf Leitern mit dem Velo auf den Weg nach Stein, um beim UBS Kids Cup Vollgas zu geben. Bei strahlendem Sonnenschein und bester Laune startete der Wettkampf nach einem gemeinsamen Warm-up mit den Disziplinen ...

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