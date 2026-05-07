UBS KIDS CUP IN STEIN – EINE MEDAILLE FÜR DIE JUGI MÜNCHWILEN

Am vergangenen Samstag machten sich 28 Kinder der Jugi Münchwilen zusammen mit fünf Leitern mit dem Velo auf den Weg nach Stein, um beim UBS Kids Cup Vollgas zu geben. Bei strahlendem Sonnenschein und bester Laune startete der Wettkampf nach einem gemeinsamen Warm-up mit den Disziplinen ...

Am vergangenen Samstag machten sich 28 Kinder der Jugi Münchwilen zusammen mit fünf Leitern mit dem Velo auf den Weg nach Stein, um beim UBS Kids Cup Vollgas zu geben. Bei strahlendem Sonnenschein und bester Laune startete der Wettkampf nach einem gemeinsamen Warm-up mit den Disziplinen 60-Meter-Lauf, Weitsprung und zum Schluss Ballweitwurf. Alle Kinder gaben ihr Bestes. Besonders erfolgreich war Joel Fricker, der in der Kategorie M11 den hervorragenden 2. Platz erreichte und sich damit die Silbermedaille sicherte. (mgt)



