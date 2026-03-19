U13 der HSG Eiken am Turnier in Liestal

Für die Kinder der U13 aus Eiken stand in Liestal das zweitletzte Turnier der Saison auf dem Programm. Trotz eines kleinen Kaders war die Stimmung im Handballteam gut, und die Vorfreude auf die vier anstehenden Spiele ...

Letztes Turnier findet nächsten Sonntag statt

Für die Kinder der U13 aus Eiken stand in Liestal das zweitletzte Turnier der Saison auf dem Programm. Trotz eines kleinen Kaders war die Stimmung im Handballteam gut, und die Vorfreude auf die vier anstehenden Spiele spürbar.

Im ersten Spiel zeigte die Mannschaft bereits viel Einsatz und konnte im Angriff viele schöne Tore erzielen. Dennoch reichte es am Ende nicht für einen Sieg. Auch in den folgenden Partien kämpfte das Team engagiert weiter, musste sich jedoch jeweils geschlagen geben. Besonders das dritte Spiel ging deutlich verloren, was zeigte, dass die Gegner an diesem Tag oft einen Schritt voraus waren. Neben guten Aktionen im Angriff schlichen sich leider immer wieder Fehlpässe ein, die den Spielfluss unterbrachen und zu Ballverlusten führten. Auch in der Verteidigung wurde oft zu fahrlässig gehandelt, was wiederum mit Toren bestraft wurde.

Nun heisst es, in den verbleibenden Trainings gezielt an den Schwachpunkten zu arbeiten – vor allem an der Verteidigung und an einem sicheren Passspiel. Für das letzte Turnier der Saison am 22. März in Muttenz möchte das Team diese Punkte nochmals verbessern und dann gestärkt auftreten. (nj/)