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U13 der HSG Eiken am Turnier in Liestal

  19.03.2026 Eiken, Sport
Das U13-Team der HSG Eiken konnte sich in Liestal nicht durchsetzen. Foto: zVg
Das U13-Team der HSG Eiken konnte sich in Liestal nicht durchsetzen. Foto: zVg

Letztes Turnier findet nächsten Sonntag statt

Für die Kinder der U13 aus Eiken stand in Liestal das zweitletzte Turnier der Saison auf dem Programm. Trotz eines kleinen Kaders war die Stimmung im Handballteam gut, und die Vorfreude auf die vier anstehenden Spiele ...

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