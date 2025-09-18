TV ZEININGEN TURNFAHRT INS WALLIS

Zehn Turnerinnen und Turner des TV Zeiningen verbrachten kürzlich ein Wochenende zwischen Rebstöcken, Badesee und Sittener Sehenswürdigkeiten. Früh ging es mit dem Zug nach Olten und dann Richtung Wallis. Der erste Programmpunkt führte die Turnerinnen und Turner ins ...

Zehn Turnerinnen und Turner des TV Zeiningen verbrachten kürzlich ein Wochenende zwischen Rebstöcken, Badesee und Sittener Sehenswürdigkeiten. Früh ging es mit dem Zug nach Olten und dann Richtung Wallis. Der erste Programmpunkt führte die Turnerinnen und Turner ins Weindorf Salgesch. Mit dem Walliser Anselmo Loretan ging es auf eine Weinwanderung mit einem Quiz.

Am Ende durfte auch eine Degustation nicht fehlen. Danach ging es weiter zum Campingplatz in Sitten. Anschliessend ging es an den Badesee, der nur wenige Schritte entfernt war. Das Abendessen erfolgte schliesslich in einer Pizzeria. Am nächsten Morgen ging es zum Brunch in die Sittener Altstadt. Nach der Sightseeing-Tour in Sitten ging es wieder nach Hause. (mgt)