TV ZEININGEN HOLT VIERTEN PLATZ AN HALLEN-LMM

Mit einem Achterteam war der TV Zeiningen in der Kategorie Aktive Mixed an der Hallen-LMM in Gipf-Oberfrick dabei. Die Turnerinnen und Turner massen sich in den Disziplinen Pendelstafette, Froschhupf, Medizinballstossen sowie Hallensteeple. Am Rangverlesen war schliesslich die Freude gross: Der ...

Mit einem Achterteam war der TV Zeiningen in der Kategorie Aktive Mixed an der Hallen-LMM in Gipf-Oberfrick dabei. Die Turnerinnen und Turner massen sich in den Disziplinen Pendelstafette, Froschhupf, Medizinballstossen sowie Hallensteeple. Am Rangverlesen war schliesslich die Freude gross: Der TV Zeiningen holte den vierten Platz von acht Teams in seiner Kategorie. Nach diesem Erfolgserlebnis genossen die Turnerinnen und Turner noch weiter die Geselligkeit, bevor sie schliesslich die Heimreise antraten. (mgt)