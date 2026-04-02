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TV ZEININGEN HOLT VIERTEN PLATZ AN HALLEN-LMM

  02.04.2026 Zeiningen, Sport
Foto: zVg
Foto: zVg

Mit einem Achterteam war der TV Zeiningen in der Kategorie Aktive Mixed an der Hallen-LMM in Gipf-Oberfrick dabei. Die Turnerinnen und Turner massen sich in den Disziplinen Pendelstafette, Froschhupf, Medizinballstossen sowie Hallensteeple. Am Rangverlesen war schliesslich die Freude gross: Der ...

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