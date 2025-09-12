TV EIKEN FRAUEN AUF WANDERSCHAFT

Am Samstag, 6. September, fuhren die Frauen des TV Eiken nach Meiringen, von dort mit der Gondel auf die Hasliberge und weiter auf die Mägisalp, zur Wanderung auf dem Muggenstutz-Weg. Am Sonntag stand der Reichenbachfall auf dem Programm. Mit der Zahnradbahn ging es hoch zum Wasserfall und ...

Am Samstag, 6. September, fuhren die Frauen des TV Eiken nach Meiringen, von dort mit der Gondel auf die Hasliberge und weiter auf die Mägisalp, zur Wanderung auf dem Muggenstutz-Weg. Am Sonntag stand der Reichenbachfall auf dem Programm. Mit der Zahnradbahn ging es hoch zum Wasserfall und dann vorbei an der Absturzstelle von Sherlock Holmes. Zurück in Meiringen gab es noch ein gemeinsames Mittagessen, bevor wir zufrieden und voller Eindrücke die Heimreise nach Eiken antraten. (mgt)