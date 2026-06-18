Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Turnfest lehrt Kinder Teamgeist

  18.06.2026 Zeiningen, Zuzgen
25 Kinder mit ihren Leiterinnen und Leitern der Jugi Zeiningen beteiligten sich am Jugend-Regionalturnfest in Wintersingen. Foto: zVg
25 Kinder mit ihren Leiterinnen und Leitern der Jugi Zeiningen beteiligten sich am Jugend-Regionalturnfest in Wintersingen. Foto: zVg

Freude an der Leistung und am fairen Wettkampf hatten Kinder aus Zeiningen und Zuzgen

Rund 50 Jugikinder aus Zeiningen und Zuzgen überzeugten am Regionalturnfest in Wintersingen mit Leistungen und grossem Teamgeist.

Am 7. Juni stand für viele Jugikinder aus Zeiningen der ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote