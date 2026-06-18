Turnfest lehrt Kinder Teamgeist

Freude an der Leistung und am fairen Wettkampf hatten Kinder aus Zeiningen und Zuzgen

Rund 50 Jugikinder aus Zeiningen und Zuzgen überzeugten am Regionalturnfest in Wintersingen mit Leistungen und grossem Teamgeist.

Am 7. Juni stand für viele Jugikinder aus Zeiningen der Höhepunkt des Sportjahres auf dem Programm: das Jugend-Regionalturnfest in Wintersingen. Bereits um 8 Uhr versammelten sich die 25 Kinder vor der Turnhalle und fuhren mit Eltern und Jugileitern nach Wintersingen. Die Motivation der Kinder und das schöne Wetter sorgten für gute Wettkampfvoraussetzungen.

Nachdem ein schattiges Plätzchen gefunden war, begann das Aufwärmen. Anschliessend startete die Jugi in den ersten Wettkampfteil mit den Disziplinen Ballweitwurf und Hochweitsprung. Diese Disziplin war für die Jugi Neuland – umso bemerkenswerter war die erreichte Note von 8,50. Im Ballweitwurf erzielten die Kinder die Note 7,48.

Im zweiten Wettkampfteil standen der Hindernislauf und der Unihockeyparcours auf dem Programm. Im Hindernislauf erreichten die Kinder die Note 6,30. Die Unihockeyspielerinnen und -spieler zeigten ihr Können im Umgang mit Ball und Stock und wurden mit der starken Note 8,18 belohnt. Bei der 60 Meter langen Pendelstafette traten nochmals alle Kinder gemeinsam an. Mit viel Einsatz erreichten sie die Note 7,01. In der Gesamtwertung belegte die Jugi Zeiningen somit den neunten Rang in der zweiten Stärkenklasse. Nach dem sportlichen Teil stand die Verpflegung an: Zurück in Zeiningen, trafen sich alle auf der dortigen Sportanlage. Mit einem grossen Stapel Pizzaschachteln und vielen zufriedenen Gesichtern liessen die Jugikinder, ihre Eltern sowie die Leiterinnen und Leiter den gelungenen Anlass ausklingen. (sb/)

Zuzgen

Früh morgens bei sommerlichen Temperaturen: Eine muntere Gruppe von 16 Jugi- und acht KiTu-Kindern des STV Zuzgen und ihre Leiterinnen reisten am vorletzten Sonntag zum Jugend-Regionalturnfest (JRTF) nach Wintersingen. Kaum war die Gruppe auf dem Festgelände angekommen, leuchteten die Augen der Kinder vor Begeisterung und Neugierde. Eine positive Energie und auch etwas Aufregung fesselten die Kinder, und voller Kampfgeist und Freude absolvierten sie die verschiedenen Wettkämpfe.

Die KiTu-Kinder durften am Morgen im Ballzielwurf, im Hindernislauf, im Memorylauf und im Wassertransport antreten. Am Nachmittag war dann die Pendelstafette vor ganz viel Publikum ein weiterer Höhepunkt. Die Jugi-Kinder absolvierten die Disziplinen Hindernislauf, Pendelstafette, Ballwurf und den Spieltest Allround. Die KiTu-Kinder erreichten den tollen 4. Platz in der 2. Stärkeklasse, und die Jugi durfte sich über den guten 5. Platz in der 3. Stärkeklasse freuen. Die Leiterinnen danken allen Kindern und den mitgereisten Fans für ihren tollen Einsatz. (sb/)