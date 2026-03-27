Turnerinnen feiern lebendiges Vereinsjahr

Vereinsversammlung FTV Herznach-Ueken

Nicole Rubin, die Präsidentin des Frauenturnvereins Herznach-Ueken, durfte kürzlich 23 Mitglieder sowie zwei geladene Gäste des STV Herznach zur Vereinsversammlung begrüssen.

Mit grossem Applaus wurden die beiden Neumitglieder Corinne Senn und Tanja Blattner in den Verein aufgenommen. Damit zählt der FTV Herznach-Ueken neu genau 30 Mitglieder, wovon 23 aktiv mitturnen. Der Jahresbericht, präsentiert von Yvonne Deiss, zeigte ein abwechslungsreiches Vereinsjahr mit zahlreichen Turnstunden und geselligen Anlässen. Besonders bewährt hat sich das vierköpfige Leiterteam, das Woche für Woche für vielseitige und kreative Lektionen sorgt. Für einen besonderen Höhepunkt sorgte der Schnurballbericht: Die Verantwortliche Petra Rubin liess ihrer Kreativität freien Lauf und präsentierte gemeinsam mit «Kurt Ineichen (KI)» den eigens kreierten Song «Schnurball – grenzenlos». Zur Melodie von «Atemlos» wurde im Saal mitgesungen – ein Bericht, der in bester Erinnerung bleibt. Die Finanzverantwortliche Sandy Treyer präsentierte die Jahresrechnung und erläuterte einzelne Punkte dazu.

Auch das von der technischen Hauptleiterin Doris Acklin vorgestellte Jahresprogramm verspricht keine Langeweile: Den Auftakt bildet die Teilnahme am Turnfest in Seengen mit Schnur- und Netzball, Fit und Fun sowie einer Steinstoss-Delegation. Es folgen die Schnurball-Wintermeisterschaft sowie – parallel dazu – die Vorbereitungen für die Turnershow im Januar 2027. Dazwischen sorgen zahlreiche Anlässe für zusätzliche Abwechslung im Vereinsleben. Ein weiteres Traktandum war die Revision der Vereinsstatuten. Auf Empfehlung des Schweizerischen Turnverbandes wurden diese um einen Ethikartikel erweitert, wie ihn auch Swiss Olympic vorgibt. Zudem wurden vereinsinterne Anpassungen bei den Mitgliederkategorien vorgenommen. Die Änderungen wurden von der Versammlung einstimmig gutgeheissen. Ela Sigrist durfte zudem fünf aktive Turnerinnen für ihre langjährige Mitgliedschaft ehren: Katy Mayr (25 Jahre), Moni Boss (20 Jahre), Claudia Rubin (15 Jahre) sowie Vreni Plattner und Mirjam Meier (je 10 Jahre).

Zum Abschluss wurde jedem Mitglied ein kleines Überraschungsgeschenk überreicht. Danach blieb noch Zeit für gemütliches Beisammensein – ganz im Sinne eines aktiven und zugleich geselligen Vereinslebens. (mgt)