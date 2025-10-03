Turner in Savognin

16 Turner des MTV Herznach reisten mit dem Zug ins Bündnerland. In Filisur angekommen machte sich die Wandergruppe bei herrlichem Sommerwetter auf die rund vierstündige Wanderung durch das Albulatal, entlang dem Pfad der Pioniere. Die abwechslungsreiche Wanderung führte zum ...

16 Turner des MTV Herznach reisten mit dem Zug ins Bündnerland. In Filisur angekommen machte sich die Wandergruppe bei herrlichem Sommerwetter auf die rund vierstündige Wanderung durch das Albulatal, entlang dem Pfad der Pioniere. Die abwechslungsreiche Wanderung führte zum eindrücklichen Landwasserviadukt und dem geografischen Mittelpunkt Graubündens im Naturwaldreservat des Parc Ela.

Die Rölleler fuhren von Filisur weiter mit dem Zug bis Bergün, von wo sie mit der Sesselbahn zum Bergrestaurant La Diala fuhren, um sich zu verpf legen. Danach stand eine gemütliche, knapp zweistündige Wanderung talwärts zum Bahnhof Bergün auf dem Programm, bevor es für alle mit dem Postauto zurück nach Savognin zu Badesee und Nachtquartier ging.

Der zweite Tag startete mit einer Wanderung vom Marmorera-See hoch zur Alp Flix, wo wir auf die Rölleler trafen, welche sich mit dem Bus zum Hochplateau der Alp Flix chauffieren liessen und dort eine gemütliche Rundwanderung zur schönen Seenlandschaft, im Hochmoor von nationaler Bedeutung, absolvierten.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen ging es Richtung Heimat. Eine wunderbare und bestens organisierte Reise mit tollen Eindrücken und Erlebnissen ging zu Ende. Nochmals herzlichen Dank den beiden Organisatoren Urs und Stefan. (mgt)