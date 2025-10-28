Immobilien
Tötungsdelikt: «Respekt gegenüber der Familie des Opfers»

  28.10.2025 Badisch Rheinfelden

Angesichts der jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt in Badisch Rheinfelden hat Oberbürgermeister Klaus Eberhardt allen beteiligten Einsatzkräften für ihre zielgerichtete und professionelle Arbeit gedankt. Die schnelle Festnahme eines ...

