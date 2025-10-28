Tötungsdelikt: «Respekt gegenüber der Familie des Opfers»

Angesichts der jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt in Badisch Rheinfelden hat Oberbürgermeister Klaus Eberhardt allen beteiligten Einsatzkräften für ihre zielgerichtete und professionelle Arbeit gedankt. Die schnelle Festnahme eines ...

Angesichts der jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt in Badisch Rheinfelden hat Oberbürgermeister Klaus Eberhardt allen beteiligten Einsatzkräften für ihre zielgerichtete und professionelle Arbeit gedankt. Die schnelle Festnahme eines Tatverdächtigen trage wesentlich zur allgemeinen Beruhigung bei, erklärte das Stadtoberhaupt. Die Verwaltung habe die Arbeit der Polizei mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützt. «Diese Tat lässt uns alle sprachlos zurück», so Eberhardt. Zugleich bat er die Öffentlichkeit, die Privatsphäre der Familie des Opfers zu respektieren: «Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei den Angehörigen und Freunden des Opfers. Wir alle sollten uns bemühen, mit diesem tragischen Ereignis respektvoll umzugehen.»

In Badisch Rheinfelden ist ein portugiesischer Wirt in der Nacht auf den 20. Oktober in seinem Restaurant beim Kastanienpark getötet worden. Ein 28-jähriger afghanischer Staatsangehöriger steht im dringenden Tatverdacht. Der ehemalige Angestellte des Restaurants konnte vergangene Woche verhaftet werden. Über die weiteren Hintergründe der Tat werde die Polizei zu gegebener Zeit informieren. (nfz)