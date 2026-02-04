Tötungsdelikt im Aargau: Tatverdächtiger festgenommen

Am Dienstagabend ist in einem Waldstück in Neuenhof der leblose Körper eines seit einer Woche vermissten 33-jährigen Schweizers aus dem Kanton Zürich aufgefunden worden. Der Fundort des Leichnams wurde den Strafverfolgungsbehörden im Rahmen der Befragung des dringend Tatverdächtigen bekanntgegeben.

Der 33-Jährige war am 30. Januar 2026 von Angehörigen als vermisst gemeldet worden. Aufgrund der Erkenntnisse aus den eingeleiteten Ermittlungen bestand der Verdacht auf ein mögliches Gewaltverbrechen. Im Zuge dieser Ermittlungen geriet ein 36-jähriger deutscher Staatsangehöriger ins Visier der Strafverfolgungsbehörden. Nach aktuellem Kenntnisstand hatte sich der Vermisste zum Zeitpunkt seines Verschwindens mit diesem Mann treffen wollen. Die beiden Männer dürften sich gekannt haben. Der 36-Jährige wurde am 3. Februar 2026 unter dringendem Tatverdacht festgenommen. In einer ersten Einvernahme räumte er ein, für den Tod des 33-Jährigen verantwortlich zu sein und machte Angaben zum Ablageort des Leichnams. Die Staatsanwaltschaft Baden hat ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Tötung eröffnet. Für den Beschuldigten wird Untersuchungshaft beantragt. Der genaue Tathergang sowie die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Untersuchung. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung für den Tatverdächtigen.