Trompete- und Orgelkonzert

Das städtische Kulturamt von Badisch-Rheinfelden lädt am Sonntag, 5. Oktober, unter dem Motto «The Trumpet shall sound» zum Trompeten- und Orgelkonzert in die Aussegnungskapelle des Waldfriedhofs Karsau ein.

Frank Amrein an der Trompete und Dieter Lämmlin an der Orgel musizieren zusammen seit ihrer gemeinsamen Schulzeit am Rheinfelder Gymnasium und werden Werke von Pietro Baldassare, Georg Friedrich Händel, Hans-André Stamm, Arkady Shilkloper, Johann Sebastian Bach und Jeremiah Clarke zu Gehör bringen.

Frank Amrein ist hauptamtlicher Trompetenlehrer an der Musikschule Südschwarzwald und wirkt seit über 35 Jahren als Trompeter, Dirigent und Pädagoge in der Hochrheinregion. Er musiziert in verschiedenen Kammermusikformationen als Solist und als Orchestermusiker und dirigiert aktuell unter anderem den Musikverein Hölstein (BL) und die Stadtmusik Waldshut.

Dieter Lämmlin ist Titularorganist der Basler St. Leonhardskirche mit ihrer berühmten «Silbermann-Orgel» und seit 30 Jahren Kirchenmusiker der reformierten Kirchgemeinde «Eglise française de Bâle». Der Preisträger internationaler Orgelwettbewerbe ist als vielfältiger Musiker aktiv: Solistisch, in der Kammermusik, bei Orchesterkonzerten, als Begleiter von Instrumentalisten, Sologesang und Chören, Leiter eines Chores und einer Orgelklasse im Markgräflerland.

Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei (Kollekte). (mgt)