Trompete- und Orgelkonzert

  03.10.2025 Badisch Rheinfelden

Das städtische Kulturamt von Badisch-Rheinfelden lädt am Sonntag, 5. Oktober, unter dem Motto «The Trumpet shall sound» zum Trompeten- und Orgelkonzert in die Aussegnungskapelle des Waldfriedhofs Karsau ein.

Frank Amrein an der Trompete und Dieter Lämmlin an der ...

