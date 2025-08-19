Trittst im Morgenrot daher …

«Widerstand gegen geplanten Pumptrack in Magden». NFZ vom 8. August.

Ich liebe Siegerehrungen! Kennen Sie dieses Gefühl? Sie haben den Wettkampf gebannt verfolgt, mitgefiebert und gejubelt und nun endlich ist es soweit, die Medaille liegt bereit, die grosse Ehre zum Greifen nah. Legendär, wenn Roger Federer tränenüberströmt dasteht, die Schweizer Skifahrer mit kahlrasierten Schädeln gleich alle drei Podestplätze für sich in Anspruch nehmen. Die Fussballerinnen des Schweizer Nationalteams im Spalier der Gegnerinnen. Oder die Olympiade in Paris, als die Fricktalerin Chiara Leone scheinbar ungerührt ins Schwarze trifft und Alex Hürzeler zu Fuss nach Hause laufen muss. Wie oft haben Sie Nino Schurter vom Fernsehsessel aus schon die Daumen gedrückt? Aber keine Angst – einen solchen Helden aus Magden wird es wohl nicht geben! Zu gross ist hier der Drang nach Mittelmässigkeit, zu oft werden Träume schon im Keim erstickt und visionäre Projekte aus Angst vor zu viel Erfolg abgewürgt. Hören Sie sich auch die Siegerinterviews an, weil es so schön ist? Nicht nur im Sport, auch bei Filmpreisen, Gesangswettbewerben, dem Kampf um politische und andere Ämter. In diesen emotionalen Interviews direkt nach dem Sieg bedanken sich die Gewinnerinnen bei jenen, die sie auf ihrem Weg begleitet haben und immer an sie geglaubt haben und damit Wesentliches zum errungenen Sieg beigetragen haben. Kein Tennisplatz in Bottmingen, kein Skilift in Schangnau, Frick ohne Schützenkeller und wir hätten nichts zu feiern! Es braucht keine Goldmedaille für Magden. Was wir dringender brauchen, sind Menschen, die Projekte unterstützen und damit zeigen, dass sie an unsere Kinder und Jugendlichen glauben. Dass Hindernisse auf dem Weg bezwingbar sind, erfahren sie mit Freude auf dem Pumptrack. Hören Sie bei der nächsten Siegerehrung gut hin und glauben Sie an unsere Kinder und Jugendlichen und ihre Zukunft. Geben Sie dem Pumptrack Magden ihre Stimme!

CATHERINE STÄUBLE, MAGDEN