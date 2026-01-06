Trio Toth im Stadtcasino

Das Trio Toth ist ein junges, herausragendes Klassik-Trio von drei Geschwistern, das seit drei Jahren im Baselland lebt. Die jungen Musiker wurden mehrfach international ausgezeichnet und begeistern seit einigen Jahren mit ihren Konzerten im In- und Ausland, von Europa über USA bis ...

Das Trio Toth ist ein junges, herausragendes Klassik-Trio von drei Geschwistern, das seit drei Jahren im Baselland lebt. Die jungen Musiker wurden mehrfach international ausgezeichnet und begeistern seit einigen Jahren mit ihren Konzerten im In- und Ausland, von Europa über USA bis Brasilien. Wenn das Geschwistertrio Toth die Bühne betritt, entsteht etwas Unverwechselbares: Es begeistert durch tiefe Musikalität, beeindruckendes familiäres Zusammenspiel und ein feines Gespür für Klangfarben. Mit stilistischer Sensibilität nimmt es die Zuhörer mit auf eine Reise durch die reiche Klaviertrio-Literatur dreier Jahrhunderte. Das Konzert umfasst Perlen der Klaviertrio-Literatur über drei Jahrhunderte von den vier Komponisten Haydn, Britten, Schubert und Dvorak – von jedem erklingt ein Meisterwerk. (mgt)

Das Konzert findet am 15. Januar um 19.30 Uhr im Kammermusiksaal im Stadtcasino in Basel statt.