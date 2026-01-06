Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Trio Toth im Stadtcasino

  06.01.2026 Basel

Das Trio Toth ist ein junges, herausragendes Klassik-Trio von drei Geschwistern, das seit drei Jahren im Baselland lebt. Die jungen Musiker wurden mehrfach international ausgezeichnet und begeistern seit einigen Jahren mit ihren Konzerten im In- und Ausland, von Europa über USA bis ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote