Treffpunkt roter Platz in Etzgen

Die Expo Duo 2025 findet im Mettauertal statt

Die beiden Gewerbevereine Regio Laufenburg und Gewerbe GMS (Gansingen-Mettauertal-Schwaderloch) wollen an ihren Erfolg von 2018 anknüpfen. Die Expo Duo öffnet ihre Tore im Jahr 2025 vom 2. bis 4. Mai in Etzgen. OK-Präsident Reto Weiss freut sich, den Anlass mit einem kompetenten Team vorzubereiten.

Ludwig Dünner

Zwölf OK-Mitglieder aus den beiden Gewerbevereinen, Gewerbe Regio Laufenburg sowie Gewerbe Gansingen-Mettauer tal-Schwaderloch (GMS), besetzen die 16 Chargen im Organisationskomitee. Die innovativen und ideenreichen OK- Mitglieder sind bereits seit Mitte letztem Jahr mit der Planung des Anlasses beschäftigt. «Aussteller und Besucher sollen sich an der Expo Duo im nächsten Jahr wohlfühlen», betonen OK-Präsident Reto Weiss sowie OK-Vizepräsidentin Sandra Hauri.

Gut mit dem ÖV erreichbar

An der ersten Sitzung hat sich das OK hauptsächlich mit der Standortwahl beschäftigt. Zur Diskussion standen Sulz, Laufenburg, Mettau und Etzgen. Da es einen kompakten Anlass geben soll, mit möglichst kurzen Wegen, war schnell klar, dass sich das Schulhausareal in Etzgen am besten eignen würde. Der gewählte Standort ist von drei Seiten her mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. «Da wir auch etwas für die Ökologie tun wollen, war für uns dieser Aspekt zur Wahl des Standortes sehr wichtig», so der OK-Präsident. Direkt beim Ausstellungsareal befindet sich eine Bushaltestelle, was eher aussergewöhnlich ist. Auch Parkplätze stehen in der Nähe zur Verfügung.

Ausstellung rund um den roten Platz

An den weiteren OK-Sitzungen haben die OK-Mitglieder die Konzepte vom Bau bis hin zur Festwirtschaft erarbeitet. Der rote Sportplatz beim Schulhaus bildet das Zentrum der Expo Duo 2025. Rund um diesen roten Platz wird sich die Ausstellung gruppieren. Die Stände, der über 50 erwarteten Aussteller, werden in den bestehenden Gebäuden sowie in einem Festzelt auf dem Rasenplatz die Ausstellung bilden. Im Zentrum wird ein «Foodplaza» entstehen, wo die Besucherinnen und Besucher kulinarisch verwöhnt werden. Die Gastronomie wird ebenfalls vom heimischen Gewerbe betrieben.

Unterhaltung für gross und klein

Neben den Ausstellungsständen und der Kulinarik wird vom 2. bis 4. Mai 2025 an der Expo Duo ein Unterhaltungsprogramm für gross und klein geboten. Musikalische Unterhaltung wird an den drei Tagen auf dem Festareal wie auf der kleinen Bühne beim roten Platz zu hören sein. Ebenfalls steht ein Spielplatz zur Verfügung. In den Räumen der Tagesstrukturen im Mehrzweckgebäude werden sich die Kinder besonders wohlfühlen; dort wird speziell für ihre Unterhaltung gesorgt. Eine Tombola mit attraktiven Preisen rundet die Ausstellung ab.

Attraktive Plattform für die Aussteller

Da eine Ausstellung für die Gewerbetreibenden immer eine kostspielige Sache ist, wird das OK bemüht sein, die Kosten für die Aussteller auf dem Niveau der Expo 18 in Mettau halten zu können. «Es ist uns wichtiger, eine attraktive und ausstellerfreundliche Expo Duo anzubieten, als einen hohen Reingewinn zu realisieren», so OK-Präsident Reto Weiss. Die Ausstellergebühren können erst kalkuliert werden, wenn die genaue Ausstellerzahl bekannt ist. Weitere Infos folgen am Infoabend am 16. Mai. Dazu sind Gewerbler, Aussteller, Hobbyaussteller und weitere Interessierte eingeladen.