Traurig, wie intolerant gewisse Leute sind

Die Gemeindeversammlung von Herznach-Ueken hat am 27. November 2025 der flächendeckenden Einführung von Tempo 30 zugestimmt. Gegen diesen Beschluss wurde erfolgreich das Referendum ergriffen. Das Vorhaben kommt daher am 14. Juni 2026 zur Urnenabstimmung. Junge Familien aus Ueken haben nun im Hinblick auf diese Abstimmung eine IG für Tempo 30 gegründet. Diese Leute sind aktiv, sie haben kleine Werbeplanen beschafft. Auch wurde angefragt, ob ich in meinem Garten an der Sonnhaldenstrasse eine Plane aufstellen würde. Ich habe zugestimmt, und zwei Planen aufgestellt. Leicht schräg, damit auch die durchfahrenden Automobilisten die Botschaft sehen. Heute morgen musste ich nun feststellen, dass die Planen von Unbekannten entfernt wurden. Bis jetzt bin ich davon ausgegangen, dass Chaoten nur in den Städten wüten. Ich kann nicht verstehen, mit welcher Motivation solche Leute in unserem Dorf aktiv sind. Einfach nur traurig, wie intolerant gewisse Leute auch in unserem ländlichen Dorf sind.

MAX STERCHI, HERZNACH