Traumhafte Strecken für die Dreitägige

Traumhafte Strecken für die Dreitägige07.10.2025 Zeiningen
Eingebettet in die Landschaft des Mittelschwarzwaldes lag das Hotel Waldsägmühle, das 40 Vereinsangehörige des Veloclubs Zeiningen für zwei Nächte beherbergte und kulinarisch verwöhnte.
Aufgeteilt in fünf Gruppen erkundete man einzigartige Naturlandschaften, Tannenwälder mit naturbelassenen Strassen oder Pfaden, oder liebliche Städte und Orte, erblickte verwaiste Burgen, ein mittelalterliches Schloss oder das Kloster von Alpirsbach. Nach zwei trockenen Tagen bescherte der Abschlusstag noch etwas Regen. Alle Radsportler und Radsportlerinnen sind unfallfrei nach Hause zurückgekehrt und dürfen von vielen lustigen und sportlichen Momenten zehren. (mgt)