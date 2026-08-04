Tradition und klare Worte

Bei prachtvollem Sommerwetter wurde der Schweizer Nationalfeiertag in Eiken zu einem rundum gelungenen Fest der Begegnung. Der Gemeinderat und der Männerchor Eiken hatten die Bevölkerung und Gäste herzlich eingeladen – und viele folgten dem Ruf, um ...

So feierte Eiken den 1. August

Bei prachtvollem Sommerwetter wurde der Schweizer Nationalfeiertag in Eiken zu einem rundum gelungenen Fest der Begegnung. Der Gemeinderat und der Männerchor Eiken hatten die Bevölkerung und Gäste herzlich eingeladen – und viele folgten dem Ruf, um gemeinsam anzustossen und zu feiern.

Musikalische und tänzerische Glanzlichter

Für den passenden feierlichen Rahmen sorgte traditionsgemäss die lokale Vereinskultur. Die Musikgesellschaft Eiken erfreute die Festgesellschaft mit schwungvollen Blasmusi k k lä ngen, wä h rend d ie Trachtengruppe mit ihren farbenfrohen Gewändern und gekonnten Tänzen echtes Brauchtum lebendig werden liess. Der Männerchor Eiken zeigte sich dabei nicht nur als stimmungsvoller Mitgastgeber, sondern trug ebenso wie die übrigen Mitwirkenden zum hochstehenden Rahmenprogramm bei. Für das leibliche Wohl war dank der engagierten Helferinnen und Helfer bestens gesorgt.

Ein Höhepunkt des offiziellen Teils war die Festrede zum 1. August. Diese hielt in diesem Jahr der Fricktaler SVP-Nationalrat Christoph Riner. In seiner Ansprache schlug er den Bogen von den Werten und der Geschichte der Schweiz hin zu den aktuellen Herausforderungen unseres Landes. Es sei ein Privileg, in einer funktionierenden Demokratie und in einer so lebendigen Gemeinde wie Eiken zusammenzukommen, um die Freiheit und Unabhängigkeit der Heimat zu feiern.

Als der Abend langsam ausklang, waren sich die Anwesenden einig: Die Bundesfeier 2026 in Eiken war ein rundum gelungenes Fest, das noch lange in bester Erinnerung bleiben wird.

(mgt)