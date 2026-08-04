Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Tradition und klare Worte

  04.08.2026 Eiken
Nationalrat Christoph Riner (rechts) sprach über die Werte der Schweiz und die Herausforderungen, die es gemeinsam zu meistern gilt. Foto: zVg
Nationalrat Christoph Riner (rechts) sprach über die Werte der Schweiz und die Herausforderungen, die es gemeinsam zu meistern gilt. Foto: zVg

So feierte Eiken den 1. August

Bei prachtvollem Sommerwetter wurde der Schweizer Nationalfeiertag in Eiken zu einem rundum gelungenen Fest der Begegnung. Der Gemeinderat und der Männerchor Eiken hatten die Bevölkerung und Gäste herzlich eingeladen – und viele folgten dem Ruf, um ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote