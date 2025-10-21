Immobilien
Toter in Restaurant gefunden

  21.10.2025 Polizeimeldungen

Am Montagmorgen ist in einer Gaststätte beim Rathaus von Badisch Rheinfelden ein toter Mann aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Bei der Kriminalpolizei Freiburg wurde eine Sonderkommission eingerichtet. Aufgrund der laufenden Ermittlungen macht die Polizei aktuell keine weiteren Angaben. 

