Zum Leserbrief «Warum?» von Barbara Rosebrock, Gansingen vom 12.2.26

Ich pflichte Ihnen voll bei. Nachdem ich heute voller Elan meine Steuererklärung beginnen wollte, wurde ich vom System total ausgebremst und stehe mit der genau gleichen Frage da: WARUM? Ich will keine App auf meinem Handy, die ich nur für die Steuern brauche. Den «Schlüssel» als Alternative muss ich mir erst kaufen, Preis 25–120 Franken! Eine Garantie, dass das gekaufte Modell funktioniert, gibt es nicht. Die so gesetzten Hürden für die Steuererklärung empfinde ich als Zumutung. Easy-Tax hat wunderbar funktioniert, keine login-Probleme, Belege konnten online oder in Papierform eingereicht werden. Warum ersetzt man ein System das gut funktioniert hat und mit dem die Bürger zufrieden waren? Ich habe mich schlussendlich schriftlich ans kantonale Steueramt gewandt. Die Empfehlung war, ich solle meine Steuererklärung wieder auf PAPIER ausfüllen!!! Ich konnte es nicht fassen, ist das jetzt tatsächlich ernst gemeint? Aber vielleicht ist das eine gute Option. Wenn genug Bürger wieder Papier abgeben, merkt das Steueramt vielleicht, dass dieses Modell (unter dem Vorwand der Sicherheit) nicht für alle tauglich ist.

URSULA GAWRON, GIPF-OBERFRICK