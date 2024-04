Tischtennis: Vanessa Völkel sorgt für Furore

Der TTC Lyss war nach der Ausgabe von 2022 zum zweiten Mal Gastgeber der Schweizer Nachwuchsmeisterschaften im Tischtennis. Die Spiele fanden im Sportzentrum Grien statt und es nahmen rekordverdächtige 226 Tischtennisspieler teil. Nachdem Vanessa Völkel aus Böztal bereits im Februar an den Top 8 einen hervorragenden 2. Platz belegt hatte, musste sie sich auch bei den Schweizer Nachwuchsmeisterschaften nur der Siegerin geschlagen geben, alle anderen Spiele konnte sie für sich entscheiden. Sie ist damit die Nummer 2 aller Schweizer Tischtennisspielerinnen in der Alterskategorie U15. Völkel spielte auch Doppel Mädchen mit Emma Leonhardt und erreichte dort den 3. Platz. Vanessa wurde von ihren langjährigen Trainern Ievgeniia Sozoniuk und Alen Kovac wie immer hervorragend betreut. Zum Erfolg beigetragen hat bestimmt auch die zusätzliche Anwesenheit ihrer Teamkollegin und Freundin «Leonie». Diese durfte leider selber nicht in der Schweiz starten, da sie nur eine Spielerlizenz in Deutschland hat. Beide trainieren mindestens an drei Tagen pro Woche gemeinsam. (mgt)

Der Wettkampfbetrieb geht am Sonntag, 28. April, für Vanessa Völkel weiter; dann finden die Aargauer Meisterschaften in Bremgarten statt. Hier wird sie «mangels Konkurrenz» nicht im Jugendbereich antreten, sondern in den Kategorien Damen, Mixed-Doppel und Damen Doppel.