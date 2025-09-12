Thomas Hermann in den Kaister Gemeinderat

In Kaisten finden am 28. September die Gesamterneuerungswahlen des Gemeinderates statt. Es stellen sich sechs Kandidaten für das Fünfergremium zur Verfügung. Diese Ausgangslage ist sehr erfreulich, denn so hat die Kaister Stimmbevölkerung eine echte Auswahl. Ich ...

In Kaisten finden am 28. September die Gesamterneuerungswahlen des Gemeinderates statt. Es stellen sich sechs Kandidaten für das Fünfergremium zur Verfügung. Diese Ausgangslage ist sehr erfreulich, denn so hat die Kaister Stimmbevölkerung eine echte Auswahl. Ich möchte Ihnen Thomas Hermann, einer der sechs Kandidaten, etwas näher vorstellen. Thomas lebt seit 2008 in Kaisten und hat sich sehr schnell in die Dorfgemeinschaft eingelebt und engagiert. So trat er 2010 in den Vorstand der Kaister Schützen ein. Als damaliger Präsident konnte ich Thomas 2018 das Zepter übergeben. Seither führt er einen der grössten Vereine in Kaisten mit grossem Einsatz und Erfolg – besonders in unserem jetzigen Jubiläumsjahr. Sein beruflicher Weg begann als Polymechaniker und führte ihn über verschiedene Funktionen und Weiterbildungen stetig weiter. Heute ist er Produktionsleiter in einer metallverarbeitenden Firma.

Als Mensch kenne ich Thomas als absolut integre und verlässliche Persönlichkeit. Er kann gut zuhören und im Team einen Kompromiss finden. Kritische Meinungen nimmt er offen an und versucht, mit Sachlichkeit einen gangbaren Weg zu finden. Thomas gehört keiner Partei an. Dies stellt meiner Meinung nach kein Hindernis dar, um lösungsorientiert die Aufgaben und Herausforderungen in einem Gemeindegremium anzupacken. Ich bin überzeugt, dass Thomas das nötige Rüstzeug mitbringt, um im Kaister Gemeinderat erfolgreich mitzuwirken. Aus diesen Gründen gebe ich Thomas Hermann meine Stimme.

ANDRÉ BISIG, KAISTEN